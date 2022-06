7 banheiros pequenos e incríveis para se inspirar

Neste outro banheiro também bastante pequeno, os detalhes rústicos na estrutura marcam a personalidade do espaço. Aqui, a organização foi limitada aos itens essenciais para o dia a dia, com a banheira ocupando o espaço do chuveiro. Para organizar os objetos, as paredes de madeira receberam prateleiras no mesmo material, reforçando a rusticidade do espaço.