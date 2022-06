10 projetos que vão orgulhar os apaixonados por sobrados

Quando o lar é construído em meio a um belo cenário natural, aproveitá-lo da melhor maneira possível é uma obrigação. Neste sobrado, a solução para desfrutar a iluminação do sol e o belo jardim ao redor, foi compor a fachada com ampla presença de vidro. No bloco inferior, esta escolha com paredes transparentes traz leveza e conexão perfeita com o exterior. No pavimento superior, as janelas de vidro com detalhes em metal marcam discrição e modernidade em um desenho simples, mas perfeitamente acolhedor.