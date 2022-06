Como transformar 13 metros quadrados em um pequeno paraíso

Por um longo tempo, salas dedicadas aos jogos de vídeo tiveram um estigma negativo associado. Talvez, em muitos casos, isso foi merecido, mas muita coisa mudou desde os primeiros quartos de jogos que começou nos porões e sótãos de algumas casas. O projeto que iremos conferir em breve foi idealizado pelo escritório Aura, localizado em Lublin, Polônia.

Já não são quartos de jogadores unicamente ou espaço para as crianças ou adolescentes, uma vez que estes domínios modernos de entretenimento pode ter um apelo generalizado. Depois de ver este livro de ideias, você ficará espantado com a transformação do antes e depois: um lugar confortável, prazeroso e surpreendente tecnológico. Vamos conferir?!