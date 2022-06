10 cozinhas para copiar se o apartamento é pequeno

Ao decorar, muitos são os aspectos que precisam ser levados em consideração, mas o espaço é, com certeza, o mais determinante. A dimensão do lugar é um elemento-chave, já que, a partir dela, são determinadas coisas como o tamanho do mobiliário, as cores das paredes, os materiais a serem usados, entre outras. Quando se trata de um espaço pequeno, pode ser difícil conciliar aquilo que se tem em mente com a realidade, mas não é impossível. Por exemplo, uma cozinha de poucos metros quadrados pode muito bem ser decorada com bom gosto e muito estilo. Assim, se você tem uma cozinha pequena, não desanime! Temos 10 ideias fantásticas para você deixá-la maravilhosa!