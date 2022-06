9 churrasqueiras esplêndidas no estilo rústico!

Não podemos negar que a churrasqueira é uma das áreas indispensáveis em uma residência, especialmente para quem ama reunir amigos e familiares. A instalação pode ser em diferentes ambientes, integrada a varanda ou até mesmo no quintal. Agora, se sua churrasqueira fica ao ar livre o recomendado é que tenha uma cobertura para aproveitar um dia de sol ou até para lidar com as imprevisões climáticas, por isso invista em algum tipo de proteção: pérgolas, toldos ou coberturas metálicas etc.

Não importa muito o estilo, mas se você é fã do rústico, pois saiba que pode combiná-la com o moderno, clássico, praiano, entre outros… O primeiro passo é escolher onde será instalada. É fundamental analisar a ventilação da sua casa – a churrasqueira deve ser construída em um área estratégica, assim você poderá aproveitar e fazer um delicioso churrasco, mesmo em dia chuvoso.

Vamos conferir alguns modelos das churrasqueiras no estilo rústico!