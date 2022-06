Apartamento pequeno ensina bons truques para ganhar espaço

Começando nossa visita pela cozinha, encontramos delicadeza e inteligência no planejamento. Podemos notar simplicidade nos acabamentos que valorizam o contraste entre o preto no balcão e pia de granito e o branco nos revestimentos da parede. Contudo, nossa atenção fica voltada para o bom aproveitamento da iluminação natural. Este detalhe somado aos detalhes na cor branca é especialmente importante para que a cozinha fique mais arejada e tenha a sensação de amplitude. Com uma janela ampla sempre disponível, a cozinha não ficará com os odores de gordura que fazem parte do dia a dia culinário.