Hora de escolher o piso da cozinha!

Não podemos negar que existe um cômodo que é bastante frequentado e querido por todos em qualquer casa; um lugar de passagem e onde, ao mesmo tempo, gastamos muitas horas diariamente, preparando nossos rituais gastronômicos e dividindo refeições com pessoas queridas. Seja em pequenos apartamentos, grandes residências, escritórios ou casas de praia, a cozinha é um espaço de reunião e satisfação de prazeres. Não há nada mais saboroso do que preparar com cuidado uma refeição e depois servi-la para familiares e amigos. Como gostamos de estar nesse espaço, é indispensável o cuidado na hora de planejá-lo.

Hoje em dia, as cozinhas não precisam mais ter toques exclusivamente femininos, mas sua decoração pode satisfazer ao gosto de todos, podendo ter ares divertidos e coloridos, móveis com design moderno, adereços reinventados, piso que destoa ou conversa com o restante da decoração.

Falando em pisos para cozinhas, podemos notar que nos dias de hoje tudo é possível: os metros quadrados que servem de base para o espaço não precisam ser revestidos apenas com lajotas quadradas em cores neutras. Ao invés disso, podemos utilizar em sua composição, materiais dos mais variados tipo, texturas e cores, deixando esse ambiente ainda mais eclético e contemporâneo. Neste novo Livro de Ideias, vamos navegar por entre referências de pisos de cozinhas, inovadores ou clássicos, que talvez te inspirem a pensar diferente na hora de escolher o seu. Confira!