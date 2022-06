8 maneiras de decorar a entrada de seu apartamento

Você pode decorar a parede do seu hall de entrada com algumas luminárias e espelhos, tornando o ambiente mais aconchegante e acolhedor. Você ficará surpreso ao descobrir como esse tipo de decoração de parede pode fazer com que você sinta que pode conquistar o mundo a cada novo dia!

Essa decoração maravilhosa mostra que um espaço pequeno, apenas no interior do apartamento, não é desculpa para esquecer da entrada em seus planos.

Toda minimalista, o local tem um móvel pequeno, com um espelho e um banco apenas para uma pessoa. Todos em tons claros, combinando com a parede e os outros móveis, dando a identidade desejada ao apartamento.

Os espelhos na lateral e a bela iluminação com espécies de abajures na parede também dão um efeito interessante, além de aumentar o ambiente juntamente com as cores claras.