Paredes criativas

Entre tantas opções disponíveis no mercado quando o assunto é decorar um ambiente, fica extremamente difícil tomar decisões que, muitas vezes, irão fazer parte de sua vida por anos. A maneira como projetamos um espaço irá influenciar intensamente no nosso convívio dentro dele, seja pela escolha das cores, móveis, objetos interativos, artigos decorativos, etc. Por isso mesmo é que nós, aqui do homify, publicamos artigos e Livros de Ideias diariamente, para que você se inspire e faça as escolhas certas.

Uma das coisas mais básicas de qualquer espaço são as paredes. A estrutura que sustenta e serve de ponte entre teto e chão, bem como divisória essencial de cômodos, pede um cuidado especial na hora de decorá-la. Muitas vezes, uma cor lisa cumpre a função e deixa o espaço pronto para uso. Outras vezes, os móveis escolhidos necessitam de detalhes verticais que interajam com eles para que tudo funcione como um grande e harmonioso conjunto. Se você possui muitas paredes em branco , talvez precise de uma boa dose de inspiração para ver que, hoje em dia, não existem muitos limites na hora de decorar. Confira este novo artigo e ouse nas paredes de sua casa!