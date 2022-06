Quartos especiais para adolescentes

Como falamos na introdução, cobrir o quarto com referências é fundamental, e ajuda o pequeno a expressar parte de seus sentimentos através de pôsteres, placas, quadros e cores. Esse exemplo nos mostra um quarto que capricha na hora de agrupar estímulos visuais, seja nas paredes, ou através de objetos e artigos menores. Com estilo jovem, curioso, criativo e detalhista o escritório RAFAELA DAL’MASO ARQUITETURA+DESIGN possui uma equipe especializada em projetos arquitetônicos e de interiores residenciais e corporativos , além de atuar na área de Design Estratégico e Arquitetura de Varejo.

No mercado há 8 anos, o escritório atua na região sudeste do país, e possui um conceito de design exclusivo, buscando sempre a proximidade com o cliente, para a elaboração de projetos com forte base conceitual.