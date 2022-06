Verão paradisíaco

Por maior que seja o calor do sol e a temperatura aparente em muitas regiões do país, ninguém pode negar que o verão é a estação em que somos mais felizes. Passado o carnaval, ainda temos algumas semanas para aproveitar os banhos de sol e de piscina, investindo em um bronze que dure até as próximas férias.

Passar o verão dentro de casa ou de um apartamento não é a melhor escolha, disso não temos dúvidas. Para aqueles que estão pensando em investir em um bom jardim, em uma casa de campo ou na praia, este Livro de Ideias é para você!

Algumas referências escolhidas para este artigo possuem um visual digno de novela das oito. Seja para te inspirar a construir o seu próprio espaço ou apenas para te ajudar a sonhar com o dia em que terá a sua própria residência paradisíaca, confira as referências garimpadas aqui no site, e deixe o verão correr solto por você até que cheguem as águas de março!