Antes & Depois: Reforma e integração de um triplex

Parece impossível, mas de depois de analisarmos a imagem acima, é quase impossível perceber que essa é a imagem do mesmo local após a reforma. Esse espaço ganhou uma nova vida, com uma estrutura mais ampla e espaços integrados com janelas maiores que possibilitam mais luz e ar fresco. O design leve com traços contemporâneos tornam essa parte da residência ainda mais bela e agradável.