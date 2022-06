Ideias de cerca para o seu jardim

Um jardim privado é um pequeno pedaço de liberdade que pode ajudar a melhorar a qualidade de vida para muitos de nós; atuando como uma fuga de nossas rotinas diárias. Não há nada melhor do que aproveitar o sol, relaxar com os amigos, celebrar se entreter com churrascos e festas ou simplesmente brincar com seus filhos e aproveitar a vida ao ar livre.

Estes são apenas alguns da interminável lista de benefícios que existe em ter um jardim. No Brasil, nós tendemos a optar por muros altos que permitem privacidade e segurança. O intuito também é uma medida para evitar olhares curiosos de vizinhos e estranhos. Em países na América do Norte e na Europa o uso de cercas é algo um tanto tradicional. Elas são geralmente feitas em madeira ou ferro e são mais para demarcar território e evitar que animações de estimação se percam na vizinhança do que para privacidade.

Hoje, nós selecionamos oito cercas dos melhores projetos que existem em nossa plataforma. Dê uma olhada…