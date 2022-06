O lar extrovertido de Nando Reis!

Quem nunca quis invadir o lar e desvendar um pouco da intimidade do seu cantor e músico favorito? Conhecer o seu estúdio musical, o seu quarto e o seu jardim e cada cantinho provável que lhe serve de inspiração para compor as canções que embalam nossos romances, festas e até mesmo nossas dores. Os músicos têm uma característica especial, eles nos parecem tão íntimos, porque cantam sobre coisas que sentimos e com as quais nos identificamos apaixonadamente, e no entanto podem se sentir completamente sozinhos em suas casas, como nos sentimos às vezes nas nossas casas. Mas hoje teremos a chance de revelar um pouco do universo habitável de um grande músico e compositor, autor de inúmeros hits memoráveis.

A homify desembarca em São Paulo, capital, para exibir o projeto magnifico de reforma de um casarão dos anos 40, convertido em um lar aconchegante e extrovertido de um roqueiro. Sejam bem-vindos à Casa Nando Reis, um lugar emblemático e construído de maneira quase artesanal para se adequar ao estilo e à personalidade do seu proprietário, solteiro, mas pai de cinco filhos. O autor do projeto de reforma é o designer de interiores Paulo Alves, que inclusive deu seu aval para a aquisição da propriedade. A reforma buscou adaptar a residência completamente às necessidades do novo dono. Portanto, seu aspecto e espacialidade originais foram completamente alterados e novos elementos e materiais foram adicionados.

Curioso para desvendar um pouco do universo íntimo do Nando Reis e os lugares onde certamente nascerão novos hits? Então confira a seguir mais detalhes e imagens deste projeto de reforma fascinante, que fez de um casarão dos anos 40, em estilo clássico um lar eclético e extrovertido para um roqueiro incansável.