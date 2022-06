10 casas rústicas para provar que são os melhores refúgios

Esta cozinha é um ótimo exemplo do que é um espaço acolhedor. O pé direito alto e os ambientes integrados permitem total permeabilidade, tornando a área de estar convidativa e atraente. As soluções que foram adotadas aqui facilitam a sociabilidade de quem cozinha com quem exerce outra atividade pela casa, sendo assim ideal para passar tempo com amigos e familiares.