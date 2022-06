5 estantes engenhosas para te inspirar

Este sistema é muito prático e original, uma placa com prateleiras de organização independentes. Poderá abrir uma, duas ou todas, adaptando consoante a arrumação que mais lhe for conveniente. Abra as que precisa, ou feche tudo.Escolha a sua forma de arrumar variando sempre que for necessário.

Pode ter acabamento em madeira natural ou acabamento em lacado.

