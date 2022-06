De volta à essência do habitar

Em contraste com o cenário rural no qual nossos avós e bisavós viveram, onde eles tinham contato direto com a natureza, porém, menos comodidade, o cenário de nossas cidades, principalmente o dos grandes centros urbanos, costuma ser marcado por superfícies de concreto, de asfalto e poucas áreas verdes. Esta transição para o mundo urbano, em muitos casos nos distanciou da convivência com a natureza. Em muitos lugares é até mesmo impraticável o contato direto com a luz natural, devido à enorme e confusa concentração de construções que bloqueiam a passagem da luz natural até a superfície.

Para a geração que já nasceu e cresceu no ambiente urbano, a natureza e o habitar parecem termos incompatíveis. Estas pessoas não se dão conta de que o contato com a natureza é essencial para o nosso bem estar físico e mental, o qual deveria constituir-se em prática comum diária e não um momento de exceção, reservado aos fins de semana ou as férias.

Confira neste artigo alguns projetos incríveis que conciliam o habitar e a natureza e fornecem aos moradores e usuários ambientes com qualidades especiais e essenciais ao nosso bem estar.