6 dicas para ter um quarto mais romântico

Para arrematar com elegância a decoração do quarto romântico, é bom optar por móveis que ajudem a compor o estilo. Com linhas suaves, pendendo ao estilo minimalista, o mobiliário ajuda a conferir ao quarto mais aconchego e conforto. Na ideia de Gabriela Herde Arquitetura & Design, o quarto do casal ganhou flores e criados mudos com puxadores decorados. Tudo para combinar ainda mais com a atmosfera romântica que se espera no quarto de casal.

Porta-retratos ou grandes quadros com fotografias de momentos especiais do casal também podem auxiliar na decoração. Deixe as fotos de família para a sala e priorize a história dos pombinhos, com muitas fotos de diferentes épocas da relação ou uma foto única e majestosa, como a do dia do casamento ou alguma que simbolize a união e a felicidade dos dois.