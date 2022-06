6 ideias para guardar organizar o quarto!

As prateleiras podem ser muito versáteis. Além de servirem para guardar objetos, organizar o ambiente, elas também podem fazer as vezes de objetos de decoração. Muitas se integram ao ambiente de maneira tão agradável e bonita que chegam a se tornar o destaque do ambiente. O que acontece no caso desse quarto, que privilegiou as prateleiras, e elas se tornaram o ponto principal da decoração do ambiente. Com a cor preta, que contrasta com o ambiente, que é todo em madeira. Com fotos, livros, e algumas ilustrações a mostra, a estante recebeu até iluminação especial, para ficar ainda mais destaque.