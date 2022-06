Ideias para iluminar a sala de estar

As lâmpadas no assoalho se apropriam do princípio de criar mais um ponto de luz no ambiente. Quando acessas apenas elas, deixam uma atmosfera aconchegante e sedutora no ambiente. Desenvolvidas de maneira a ocupar pontos específicos no piso, as luminárias de assoalho além de elegantes e sofisticados, podem se adequar a qualquer ambiente. Nesse projeto, elas privilegiam o pé direito alto e causam um lindo efeito nas janelas inteiriças. O contraste com o vidro deixa o ambiente com ares mais dinâmicos, privilegiando ainda mais as linhas e formas. Ideal para espaços mais amplos, as luzes de assoalho são bonitas e podem abrigar as econômicas luzes de LED.