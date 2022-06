Ideias de design contemporâneo

Como você viu, o estilo contemporâneo não tem uma definição fechada. Ele é um conceito usado para falar de misturas que se encaixem dentro da personalização de ambientes para oferecer um visual mais limpo, com conforto e funcionalidade.

Sendo assim, as características são bem amplas, podendo conter formas geométricas em tapetes, luminárias, papel de parede e estampas de estofados ou almofadas. Também, o uso de revestimentos de móveis que sejam muito confortáveis e aconchegantes.

Tem ainda a característica da mescla de materiais usados em móveis e acessórios, como acrílico, metal, vidro, espelhos, ferro, cimento, tijolos à vista, madeira e pedras. Claro, sem esquecer do uso de muita vegetação, pois uma das mais fortes tendências contemporâneas é trazer a natureza para dentro de casa.

Existe também a característica do uso de cores sólidas contrastantes, mas usando cores neutras como base. Assim pode-se valorizar a ousadia do desenho dos móveis, abusar de cores vibrantes, tendo as neutras como plano de fundo. Tudo se destaca, mas com total equilíbrio.

Portanto, há muitas variações que se podem fazer dentro do conceito de contemporâneo. Você escolhe os estilos que mais gosta e vai montando seu ambiente aos poucos, se assim preferir. Também faz parte desse estilo você respeitar seus sentimentos, seu momento atual, afinal, está montando a sua casa, o seu refúgio. Coloque uma peça por vez, veja como fica, sem pressa.

Ou, se quiser montar um ambiente todo de uma só vez, pode selecionar suas principais referências, que tenham a ver com a sua personalidade, e contratar um designer de interiores para lhe ajudar a encontrar um lugar para tudo.

Agora, para você se inspirar e compreender melhor a amplitude do que é o contemporâneo, confira os lindos projetos a seguir, elaborados pelos profissionais da homify.