Guia essencial para decorar paredes!

Para decorar com os tradicionais papéis de parede é muito fácil e você mesmo pode fazer. Para que se consiga um bom acabamento, no entanto, é importante que a parede esteja lisa e livre de imperfeições – rachaduras ou furos de qualquer tamanho. Caso a parede que irá ganhar o papel de parede esteja com alguma dessas imperfeições, basta aplicar massa corrida ou gesso, lixar e passar uma demão de tinta para selar, caso seja necessário. Já no caso de paredes pintadas e livres de imperfeições, é preciso que estejam bem limpas antes da aplicação do papel de parede. Senão, qualquer sujeirinha pode deixar uma bolha ou uma deformidade na parede.

Uma das grandes vantagens dos papéis de parede é que eles ficam bem em qualquer ambiente. Porém, é bom prestar atenção em qual tipo investir para que ele se ajuste melhor em cada cômodo. Na cozinha, o tipo mais indicado é o vinílico, pois ele evita que a gordura se fixe a ele facilmente e é resistente às limpezas com pano úmido.

Nos lavabos e banheiros, é bom tomar cuidado e não utilizar cola à base de água, pois a umidade pode fazer com que o papel se descole da parede. Em cômodos como as salas, corredores ou aqueles que recebam muitas pessoas todos os dias, é bom evitar papéis muito claros, que se sujam com facilidade ou aqueles muito delicados.

Lembrando que há diversos tipos de textura e de materiais para os papéis de parede, são fáceis de encontrar nas lojas opções em 3D, alto relevo ou aveludados. A escolha fica ao critério do cliente e de acordo com o estilo da decoração do ambiente.