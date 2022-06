Conheça o estilo minimalista!

Com linhas horizontais, esse quarto permite que o desenho da estrutura feita para as camas seja o que chama a atenção no projeto. Com gavetas na parte debaixo do ambiente, formando um extenso degrau permite que brinquedos e outros objetos sejam guardados, deixam o ambiente livre de qualquer empecilho. Com prateleiras abertas, pequenos brinquedos e livros fazem as vezes de objetos decorativos. Alguns dizem não gostar do minimalismo pois atribuem frieza ao estilo, mas nesse quarto infantil, é possível ver que por mais que menos objetos estejam a vista, o conforto não fica de lado.