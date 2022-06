Casa construídas com tijolos à vista

No Brasil, o tijolinho à vista, como são popularmente chamados estão por toda à parte. Em pequenas e grandes dosagens, eles ganham preferencias para revestimento exterior devido à sua textura em tons terracotas que enfatiza conforto e requinte. Em propriedades litorâneas ou no campo, o tijolo é ainda mais notório. Diferentemente de propriedades londrinas, no Brasil, na maioria das vezes o tijolo é combinado com outro material, seja com o betão ou com massa corrida e pintura.

Essa propriedade projetada por Mascarenhas Arquitetos Associados é um grande exemplo, da nossa arquitetura contemporânea que se preocupa com estética e requinte.