10 quartos pequenos mas muito sofisticados

A cama baixa vai muito bem em quartos pequenos com teto rebaixado. Ela até pode ser mais larga do que o normal, caso haja espaço. Uma boa ideia é misturar madeira clara no piso, na cabeceira da cama, na parede acima dela e nas estantes laterais com paredes pintadas de cinza ou grafite: o resultado é sofisticado e fica ainda melhor com uma iluminação lateral que lance figuras em torno.