Conheça os diversos tipos e estilos de luminária

A sala de jantar admite várias cenas de iluminação, com diferentes combinações de luz direta e indireta. A quantidade de luz deve ser calculada de acordo com as dimensões do cômodo para que seja apropriada.

É interessante contar com esses dois tipos de iluminação, pois vai depender do tipo de evento que vai oferecer na sala de jantar. Mas de modo geral, a iluminação de um belo lustre é o suficiente para que todos consigam apreciar os pratos e rostos com clareza, mas sem o exagero de uma luz dura e direta, que tira o conforto do momento.

Claro que outros pontos com luz indireta ao redor da mesa também são bem-vindos, nesse caso podendo ser luminárias de piso, luminárias de mesa ou arandelas.