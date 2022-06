Como montar arranjos de flores para o Natal

Nos tempos de hoje com infinitas opções no mercado e com a tecnologia chegando em todos os campos, temos a possibilidade de criar arranjos de flores artificiais ou naturais. Visualmente, as duas opções podem ter o mesmo impacto em meio a decoração da festa de Natal. Ambas podem funcionar bem desde que sejam dispostas e combinadas com elementos que façam harmonia com elas. Para criar arranjos de flores naturais, pode-se investir em flores como rosas, orquídeas, margaridas ou qualquer outro tipo de flor que harmonize com a decoração do ambiente em que você deseja enfeitar.As rosas e orquídeas podem ser adicionadas em diferentes cores, criando uma malha de matizes. As mesas de jantar, aparadores e piso, dependendo do tamanho e da altura do vaso, podem funcionar muito bem.