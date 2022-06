Ideias De Cores Para Sala De Estar

As cores para a sua sala de estar são extramente importantes e por isso se deve escolhê-las com cautela e atenção. As cores possuem energia que refletem no ambiente e na atmosfera de maneira individual. As cores também influenciam a propagação de luz e dimensão de cada espaço.

Nós do homify, estamos sempre atentos à paleta de cores de cada cômodo projetado pelos profissionais registrados em nossa plataforma. Se você está a procura de ideias de cores ideais para a sua sala de estar, venha com a gente e nós mostraremos algumas dicas que podem fazer toda a diferença para a sua sala de estar.