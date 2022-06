DIY: como fazer uma mini árvore de natal

O clima mais gostoso do ano está no ar. Com a chegada do natal, as pessoas carregam mais sorrisos, ficam mais altruístas e mais amorosas. As ruas também ganham magia, com luzes coloridas e enfeites espalhados em cada esquina. Na TV, campanhas celebram a data e estimulam a união afetiva e familiar. Sentir saudade e ansiedade por reencontros vira uma rotina. Tudo docemente simbolizado com figuras que carregamos com carinho no olhar e na decoração do nosso lar.

Entre estas decorações, seja na sala de casa ou no escritório do trabalho, é hora de tirar do armário os enfeites, como bolas coloridas, guirlandas e bonecos do Papai Noel. Entre todas estas figuras, uma delas ganha destaque como elemento central que simboliza toda a festa: a árvore de natal. Tradicionais nos lares em véspera de natal há muitos séculos, a primeira árvore de natal foi registrada na Letônia, por volta do ano 1510. Depois de tantos séculos e tantas mudanças na cultura ocidental e oriental, a tradicional na utilização destes símbolos natalinos permanece intocável, assim como a presença de bonecos de Papai Noel por diversos lugares do mundo.

E para ajudar você a celebrar este natal e de quebra aprender mais uma dica DIY – Faça Você Mesmo, trouxemos o passo a passo de como fazer uma linda mini árvore de natal para deixar sobre qualquer mesa. Seja no trabalho ou no lar. Além de utilizar este enfeite na sua decoração, você poderá presentear seus amigos e familiares com este enfeite muito especial trazido especialmente para você. Aproveite!