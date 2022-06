DIY: decorações alternativas para o Natal!

Nossa primeira dica traz um efeito visual incrível e, certamente ficará linda como um complemento à decoração natalina na sua sala. Para fazer um conjunto de bolas de natal suspensas, você precisará apenas de:

- Bolas de natal em diferentes tamanhos e cores; Linhas com as cores de sua preferência; Parafusos com cabeça circular e pequenas tarraxas.

Para começar a sua decoração, você deverá instalar um conjunto de parafusos em um local alto do seu cômodo preferido. Pode ser o batente de sua porta, o teto de sua sala, enfim, o local que melhor se encaixar em seu lar. Após instalar os parafusos, meça diferentes tamanhos de linhas e amarre uma extremidade nas cabeças dos parafusos. Nas bolas de natal, instale tarraxas pequenas, quase invisíveis e prenda as linhas sobre as tarraxas. Após isto, basta espalhar as bolas de natal e pronto! Sua decoração estará pronta!

Dica: tente utilizar linhas coloridas e bolas de natal com desenhos variados. O efeito é incrível.