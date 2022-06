15 cozinhas modernas de melamina

Você já deve ter escutado algumas vezes a palavra melamina, mas vamos saber juntos o que significa esse termo? Este livro de ideias será dedicado para explicar as virtudes deste material, rever as suas características e mostrar alguns exemplos de cozinhas modernas que foram iluminadas com o uso de melamina.

O que sabemos logo de primeira é que se trata de um plástico duro e resistente ao calor que é utilizado no material de revestimento móveis. Bem. Mas, o que seria uma explicação mais técnica? A melamina é um composto orgânico que é combinada com formaldeído para produzir resina de melamina: sintética, resistente ao fogo e altamente versátil e uma estrutura muito estável, que é usada para a produção de placas, telhas, polímero e utensílios de cozinha, fogo tecidos retardantes, entre outros.

Em móveis, a resina de melamina é também um dos componentes principais para fabricação de aglomerados de partículas e folhas decorativas.

Quais são as vantagens da melamina?

Uma de suas maiores forças é que é consideravelmente mais barata que outros móveis. Além disso, é muito resistente: os mobiliários de melamina são capazes de suportar elevada exposição à luz solar, altas temperaturas, umidade, fungos, parasitas, formigas etc.

Outro dos grandes benefícios de móveis da melamina é que são fáceis de limpar, uma vez que o material é altamente resistente a manchas e diferentes produtos de limpeza. A melamina oferece uma variedade de cores e texturas, ampla oferta para quase todos os gostos e estilos decorativos.

E agora, que tal conferirmos algumas cozinhas incríveis? Vamos lá!