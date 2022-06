9 truques para que sua casa pareça com uma capa de revista

Ter uma bela casa não significa necessariamente estourar o seu orçamento. Com truques simples e práticos, é possível dar nova roupagem ao ambiente. Antes é necessário levar em consideração o que você realmente deseja em seu lar: estilo próprio, originalidade, harmonia, luminosidade etc. Falaremos um pouco no artigo sobre a decoração dos nossos argentinos – deixaremos por alguns segundos a rivalidade de lado.

Afinal, é praticamente impossível não olhar as tradicionais revistas de decoração ou mesmo sites especializados, como o homify e se derreter pelas diferentes decorações. De fato, tem muita coisa maravilhosa e profissionais, sobretudo, mostram que com conhecimento e experiência, claro, uma ajudinha do design, é possível recriar ambientes incríveis em qualquer residência.

Há espetacularmente truques simples para conseguir uma decoração verdadeiramente maravilhosa, típica de revistas, em sua casa. Afinal, trazer personalidade para cada canto da casa é a premissa básica da arquitetura de interiores. No entanto, você não pode esquecer que a decoração é feita de referências. Então, antes de você sair comprando tudo pela frente – consulte um profissional especializado ou busque informação sobre o tema, pois é importantíssimo reservar algumas horinhas para analisar e fazer o orçamento dos elementos ou o que você quer transformar no seu lar. Agora, vamos conferir diferentes ambientes decorados com muito estilo!