DIY: 6 ideias de como reaproveitar materiais!

Reutilizar, reaproveitar, reciclar. Com a regra dos três erres, não há o que errar. Em tempos onde a compra por impulso faz parte da rotina da maioria das pessoas, ter alternativas para o consumo compulsório é essencial para estimular a preservação. E, preservação nos dias de hoje, é essencial para que nossos filhos e netos tenham um futuro saudável. Evitar o descarte de objetos no ambiente, além de ser uma atitude inteligente, irá trabalhar para que a sua criatividade seja estimulada com as muitas possibilidade de decoração reutilizando estes materiais no seu lar.

E para estimular a decoração original, seja na sua sala, quarto ou qualquer outro espaço do seu lar, trouxemos algumas possibilidades originais que partem da reutilização de móveis das mais diferentes formas. Na maior parte dela de maneiras incríveis, que possivelmente você nunca tenha pensado. Tem aqueles discos esquecidos e empoeirados? Temos a solução perfeitas para ele. Na área sobram garrafas sem utilização? Você vai amar a dica que temos para elas.

Seja qual for a disponibilidade dos móveis deixados de lado no seu lar, pesquisar as ideias da homify em DIY - Faça Você Mesmo, irá contribuir muito com a originalidade da decoração do seu lar e, o que é melhor, tudo feito por você mesmo, o que aumentará a sensação prazerosa no espaço.

Por isso, aproveite as nossas ideias, venha conosco e tenha dicas maravilhosas para que os 3 R's sejam cada vez mais presentes na sua vida.