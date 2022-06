Como tornar a sala de estar mais aconchegante

Mesmo que no Brasil as temperaturas sejam geralmente elevadas, ninguém resiste a uma bela lareira nos meses de inverno. Além disso, a sala de estar ganha calor e aconchego com a deliciosa vista do fogo crepitando, experiência essa que é muito relaxante. Ler, tomar um chá ou conversar ao pé do fogo adquirem outro sentido ao lado de uma lareira. E, aproveitando o ensejo, disponha pequenas mantas no sofá e nas poltronas para que as pessoas possam ficar ainda mais aquecidas enquanto observam as chamas avermelhadas. Agora, se mandar fazer uma lareira for caro ou complicado para você, sempre se pode contar com as lareiras portáteis, que podem ser transferidas de ambiente, até mesmo para o lado externo da casa.