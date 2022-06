6 dicas valiosas para tornar a casa mais relaxante!

Todo mundo precisa de um lugar para recarregar as energias e assim poder se organizar para a vida estressante do trabalho e da rua. É em casa que se pode fazer isso, cuidar do corpo, descansar, mas nem sempre isso é possível. Por isso organizamos essas dicas para que você transforme a sua casa em um pequeno spa!

Desde tempos imemoriáveis, o homem busca novas técnicas para relaxar o corpo e a mente. Algumas dessas descobertas, como os banhos romanos, persistem no tempo, mesmo que transformados. A sauna, por exemplo, provém da ideia de relaxamento através da relação com a água. Se você tiver a disposição investimento para tanto, é uma ótima possibilidade. No entanto, em termos de descanso e aconchego, até o mais simples incenso pode ajudar.

Há muitas maneiras de se criar um clima aconchegante, como por exemplo a jardinagem. Desde a criação de uma pequena horta, com ervas e frutos para consumo próprio, até o plantio de plantas ornamentais, a presença de um jardim transforma a atmosfera de um espaço. Mesmo uma simples horta de ervas pode ser muito relaxante, uma vez que o cuidado de regar e cuidar resulta em folhas cada vez mais verdes e vigorosas, propiciando uma sensação de equilíbrio e bem-estar.

Cuidar de casa, assim como cuidar do jardim, também cria uma atmosfera acolhedora, ao fazer um contraponto importante com a vida da rua e do trabalho. Fazer seus próprios móveis, mudá-los de posição, ter seu cantinho preferido, tudo isso agrega para a sensação de que enfim chegamos em casa!

Selecionamos possibilidades para os mais diversos bolsos e gostos. O importante é poder descansar e recuperar o vigor perdido no dia a dia!