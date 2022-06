Quanto custa uma cozinha planejada?

Por mais estranho que isto possa parecer, a cozinha é um dos lugares mais complexos no projeto de uma residência. Ela exige uma série de especificidades e escolhas muito bem pensadas para que funcione tal qual um relógio suíço. É na cozinha que a culinária que encanta olhos e paladares pode ser preparada, mas não sem uma bem organizada micro-logística. O mercado atual disponibiliza uma série de diferentes puxadores, acabamentos, mármores, cubas e etc. Como escolher entre eles? Como escolher a ordem de cada um desses elementos para que uma eficiente linha de produção seja montada na cozinha de modo a economizar movimento, facilitando assim a preparação dos alimentos? E, de maneira a amarrar tudo isso e tornar possível a realização da cozinha, como projetá-la cabendo no bolso de cada cliente?

Esta é uma tarefa complexa e que exige do projetista um apurado senso de organização e uma constante atualização das variantes do mercado. Mostraremos aqui algumas maneiras de organizar este importante espaço das residências de modo que não existam nichos ou lugares ociosos na cozinha (ou, ao menos, na menor quantidade possível). Venham conosco nesta viagem pelo mundo dos bastidores daquela bela refeição que você tanto gosta de saborear no almoço de domingo com a família e lembre-se: aqui está o início do prazer do paladar em sua boca!