Seis lindos protetores de berço que farão seu bebê dormir muito mais seguro!

Quando um bebê está para chegar numa casa, ela transpira alegria por saber que uma criança irá habitar entre suas paredes, correr por seus quartos e olhar por suas janelas. O quarto, seja para um menino ou para uma menina, é mobiliado com extremo amor pelos pais que aguardam tão ansiosamente o novo príncipe ou a nova princesa da casa. Uma das partes em que os pais mais concentram sua atenção é o berço. E com razão. Lá a criança irá passar uma boa parte dos primeiros meses de sua vida. Com uma média diária de sono muito elevada, os bebês precisam de um lugar completamente confortável para poderem fazer seus movimentos, suas inocentes brincadeiras, tentarem ficar sentados pela primeira vez e, claro, dormir como os anjinhos que são.

É importante lembrar que os berços não são apenas engradados de madeira nos quais colocamos a criança. Ela é boa parte do mundo que o bebê conhece e nela ele fará de tudo que suas energias permitirem. Por esse motivos é importante pensarmos no protetor de berço. Os bebês podem mexer os membros durante uma brincadeira ou até mesmo rolar suavemente durante o sono e se machucarem nas paredes da mobílias. Desta maneira, colocamos os protetores para que não se machuquem. Os protetores não são apenas almofadas, mas também um requesito estético do berço que pode (e deve!) se integrar com o restante do quarto. Selecionamos, portanto, oito maravilhosos protetores de berço para você se inspirar e proteger seu bebê ao mesmo tempo em que torna o quarto um lugar harmoniozo e cheio de vida!