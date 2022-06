Dicas incríveis para decorar seu quarto

Como é de conhecimento popular e antigo, o quarto é o ambiente da casa onde se descansa e se passa a maior parte do tempo. Por este mesmo motivo, este cômodo especial e querido definitivamente precisa ser um ambiente bonito e aconchegante, não é mesmo? Para os que pensam que se precisa investir muito dinheiro dinheiro na mudança e na decoração, está completamente enganado. A paciência, criatividade e disposição são a alma do processo desta tarefa. Nada melhor do que dicas e soluções para transformar completamente o visual deste local.

Algumas dicas rápidas podem ter ótimos resultados. Investir em espelhos pode trazer belos efeitos. O jogo de imagem que eles criam faz com que o ambiente pareça maior. Abusar das cores claras e neutras para as paredes e os pisos pode ajudar na composição. Quanto mais claro for o décor for, mais luz entrará nele e maior ainda ele vai parecer. Nichos e prateleiras são elementos que ajudam a deixar todo o quarto organizado e bem decorado. Escolha uma cartela de cores que tenha a ver com sua personalidade e estilo. Investir em tons que sejam harmônicos entre si evita que a composição pareça desorganizado e com poluição visual.

Aqui, você ficará por dentro de algumas dicas para embelezar a decorar o seu quarto. Confira!