Cinco lindos tapetes emborrachados para a sua casa!

Um tapete que cobre toda a área onde se pode pisar no quarto e, se assim for da vontade da família, ele pode ser desmontado e direcionado pelo corredor ou qualquer outro canto da casa. Este é o segredo deste interessante tapete emborrachado: ele é feito de módulos. Estes módulos são peças de tamanho e forma exatamente iguais. Eles foram feitos para se encaixarem uns com os outros de modo a tapar os espaços que possa vir a existir entre um encaixe e outro, proporcionando uma superfície uniforme ao tato. As três cores diferentes usada nos módulos dão também dinâmica ao ambiente e se comunicam com a cor dos outros elementos do ambiente.