15 cozinhas lindas e econômicas para ver antes de fazer a sua

Há determinados elementos na hora de planejar a cozinha, nos quais devemos pensar a longo prazo, e portanto para evitar dores de cabeça no futuro, deve-se investir mais dinheiro no começo. Estamos falando dos tampos! Estas partes são as que mais sofrem ao longo do tempo, são submetidos a grandes quantidades de água, golpes fortes, altas temperaturas e cortes. Portanto, recomendamos que vá em busca de um material resistente e duradouro como mármore ou granito. Este é um gasto alto no começo, mas permanecerá em sua cozinha para sempre, economizando a longo prazo.

