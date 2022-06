Este apartamento nem parece o mesmo: confira após a reforma!

Neste livro de ideias de hoje vamos mostrar a transformação de um antigo apartamento. Após a reforma, o que era um lugar totalmente escuro e pequeno tornou-se um lar cheio de luz e cor – uma atmosfera cheia de muita modernidade.

Ao demolir as paredes e conectar espaços, toda a unidade deste apartamento se tornou super confortável. Equipado com um mobiliário muito atraente no lugar das antigas peças, é possível conferir como a paleta de cores leves faz toda a diferença. Para quem é fã do estilo escandinavo, aposte em tons como marfim, branco ou cinza.

Acompanhe todos os detalhes dessa incrível transformação!