10 exemplos de salas de estar para te inspirar!

Ambientes brancos são sempre cativantes. É claro, que não é do gosto de todos, pois sabemos que é algo muito pessoal… No entanto, o fato é que a tonalidade branca dá a sensação de um ambiente amplo.

Primeiro, por ser uma cor que nunca sai de moda, fica sempre bem com qualquer elemento decorativo. Depois porque torna o espaço muito mais luminoso, radiante, clean etc.. Por outro lado, também é uma tonalidade que é fácil de conjugar e harmonizar com outros tons. Neste caso, as almofadas azuis têm todo o protagonismo, mas quando você se cansar pode simplesmente mudar a capa.