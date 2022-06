Uma belíssima residência autêntica toda feita de madeira

Apesar de existirem cada vez mais tecnologias de construção de fantásticas e confortáveis moradias, há um material usado desde os primórdios que continua a ser muito utilizado e mantém o seu charme e incrível conforto: a madeira.

Hoje mostramos-lhe uma casa japonesa, magnífica, toda em madeira. Certamente você irá concordar que este é um material que permite a criação de espaços com imenso charme e funcionalidade.

O projeto arquitetônico é do escritório japonês TAMA, que possui fantásticos projetos de moradias. E assim lhe damos a conhecer casas do outro lado do mundo, confira abaixo todos os detalhes.