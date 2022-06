13 cozinhas que ficaram mais completas com um forno a lenha

O clima do interior é sempre muito especial. A falta de pressa, o ar mais puro, o clima agradável e todo um jeito manso das pessoas fazem destas regiões especialmente acolhedoras.

Uma das características mais inesquecíveis para quem está sempre andando pelo interior é o sabor dos alimentos. Sempre bem temperados e com aroma delicioso, as refeições têm todo um preparo especial utilizando os fornos a lenha como espaço para cozimento. E é por isto que, sempre que há possibilidade, as pessoas trazerem para sua cozinha a presença deste tipo de forno.

Hoje, trouxemos 13 modelos de fornos a lenhas em diferentes estilos. Modernos, rústicos, delicados ou funcionais, estes projetos trazem uma série de soluções que, sem dúvidas, tornam as refeições do dia a dia ainda mais inesquecíveis para a as reuniões familiares com amigos.

Por isto, convidamos você a aproveitar esta visita e conferir abaixo os projetos que achamos incríveis. Temos a certeza de que entre tantas opções, você encontrará ótimos exemplos de como equipar sua casa com esta peça.

Siga conosco e inspire-se!