Destaques da semana: 20 jardins pequenos para fazer em casa e outras 4 novidades!

O desenho desta casa foi assinado pelo arquiteto João Diniz em parceria com o artista plástico Jorge dos Anjos. A temática baseou-se nas cabanas primitivas, envolvida no clima das montanhas e sua natureza circundante. O desenho orgânico buscou fazer referência às informações do lugar, desenvolvendo-se em dois pavimentos, com vista para um belo lago. E ousou ao buscar materiais tecnológicos em sua estrutura mista, como tubos metálicos e telhas metálicas termo acústicas.

