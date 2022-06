Antes & Depois: A transformação de um apartamento em Roma

O Antes & Depois é a nossa sessão dedicada à transformação de casas sensacionais que passam por processos de transformações incríveis.

Hoje, nós vamos mostrar para você um projeto arquitetônico que transformou por completo um apartamento no coração de Roma. A localização desse apartamento é mais precisamente no bairro de Ostia, na capital romana, onde os profissionais do Studio Formaementis foram para recuperar este antigo apartamento de estrutura velha e cansada.

O projeto renovou por completo todos os cômodos do apartamento, incluindo a cozinha, a lavanderia, o terraço, o banheiro, a cozinha e a sala d estar. Agora além de um espaço mais amplo, este apartamento também conta com ambientes iluminados e arejados que possuem uma energia muito mais positiva para os seus proprietários. Venha conhecer cada detalhe desse maravilhoso projeto, que nós mostra que é possível através de profissionais talentosos, se conseguir restaurar até as mais danificadas propriedades!