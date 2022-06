8 garagens maravilhosas para te inspirar a renovar a sua

Se você é adepto das bicicletas no dia-a-dia ou mesmo de fins de semana, deve pensar em um espaço para elas na garagem. Elas podem ser muito úteis e substituir o carro em meio ao trânsito das grandes cidades. Por isso, nessa garagem europeia, onde a bicicleta já ganhou mais as ruas, o proprietário optou por deixar um espaço reservado para guardar as bicicletas – sem deixá-las jogadas no chão – além, é claro, do espaço também para o carro.