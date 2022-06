Este apartamento pequeno tem 9 dicas que deixam qualquer lar perfeito!

Por fim, chegamos ao quarto infantil, onde a decoração foi feita sutilmente para que o ambiente esteja sempre bem arejado e visualmente leve. A presença do piso laminado com textura de madeira faz combinação aconchegante com as paredes brancas, resultando em um ambiente sempre agradável. Na parede ao fundo, pequenos adesivos incrementam detalhes lúdicos que valorizam a fofura do ambiente. Simples e perfeito.