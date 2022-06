6 cozinhas integradas que vão agradar todos os gostos

Se faltar espaço na cozinha, não pode faltar funcionalidade em sua organização. E é isto o que podemos perceber neste belíssimo projeto. Com a opção do balcão em L , a movimentação no ambiente ficou mais dinâmica e funcional, algo essencial para que o conforto nunca falte em meio as atividades do dia a dia. O balcão vermelho integrado deu personalidade marcante à decoração.