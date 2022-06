Feng shui: 7 truques para decorar a entrada da sua casa!

Na área da entrada, devem ser colocados objetos associados ao elemento água. Quadros com cascatas, fontes, aquários com peixes e plantas que trazem prosperidade conferem um aspecto natural e saudável à casa. E os espanta-espíritos colocados junto à porta principal são um ótimo recurso para atrair proteção e afastar as energias negativas do casa. Aqui temos uma entrada no estilo rústico.